Meloni, ‘Israele faccia uno sforzo per il cessate il fuoco’

"Dobbiamo intensificare il lavoro per liberare gli ostaggi"

ROMA, 19 OTT – “Io penso che la proposta di un cessate fuoco, anche temporaneo, che l’Italia ha portato avanti insieme ad altri attori della comunità internazionale, possa essere una chiave di volta. Sappiamo che da parte libanese c’è stata adesione a questa proposta, credo che adesso uno sforzo debba farlo Israele”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in una intervista al Tg4, realizzata ieri durante la sua missione a Beirut. “L’uccisione di Sinwar, il simbolo degli attacchi a Israele del 7 ottobre, oggettivamente può offrire una finestra per provare a costruire una storia nuova – ha spiegato la presidente del Consiglio -. Penso anche che dobbiamo intensificare i nostri sforzi per liberare gli ostaggi israeliani, e che questo possa essere eventualmente un altro elemento per arrivare a un cessate il fuoco. In assenza strumenti che raccontano una de-escalation, si rischia l’escalation”. Israele è pronto alla rappresaglia contro l’Iran, teme un conflitto regionale ancora più ampio? “Se non lo temessi non sarei qui, non ho fatto mistero di essere preoccupata per la situazione mediorientale – ha risposto Meloni -. Parlo con Netanyahu molto spesso e con tutti i leader della regione. Ho parlato oggi con re Abdullah II di Giordania”.

