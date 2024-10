Meloni, Italia apprezza l’assistenza umanitaria giordana a Gaza

agenzia

Condivisi contenuti e urgenza del piano del re per la Striscia

ROMA, 18 OTT – Nell’incontro ad Aqaba con il re giordano Abdullah II, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha espresso l’apprezzamento italiano per il ruolo svolto dalla Giordania nella consegna dell’assistenza umanitaria a Gaza, incluso nel quadro dell’iniziativa ‘Food for Gaza’, e ha discusso con il sovrano l’iniziativa ‘Gaza humanitarian gateway’, promossa da Re Abdullah per rafforzare l’accesso umanitario nella Striscia, di cui ha condiviso contenuti e urgenza”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA