Meloni, Italia conferma il primato nell’avanzamento del Pnrr

"Strumenti usati virtuosamente, siamo modello per altri Stati"

ROMA, 01 LUG – “Con il pagamento della settima rata l’Italia confermerà il primato europeo nell’avanzamento del Piano, con oltre 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione finanziaria complessiva e al 100% degli obiettivi programmati nelle prime sette rate, pari a 334 tra milestone e target, obiettivi tutti conseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dalla Commissione”. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la valutazione positiva della Commissione europea per il pagamento della settima rata del Pnrr pari a 18,3 miliardi di euro. “Si tratta – aggiunge Meloni – di un primato anche qualitativo, abbiamo dimostrato di essere capaci di utilizzare in modo virtuoso gli strumenti che l’Europa ci ha fornito e siamo diventati un modello per gli altri Stati membri”.

