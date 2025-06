Meloni, Italia rispetterà gli impegni su spese difesa-sicurezza

agenzia

Non lasceremo il Paese esposto e incapace di difendersi

ROMA, 23 GIU – La proposta aggiornata della Nato si traduce per tutti in un impegno al 3,5% del Pil per la Difesa e dell’1,5% del Pil per la Sicurezza. “Sono impegni importanti che l’Italia rispetterà. Non lasceremo l’Italia esposta debole e incapace di difendersi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando in Aula alla Camera. “Un percorso compatibile con le priorità del governo, non distrarremo risorse dalle priorità individuate dal governo per gli italiani. Senza difesa non c’è sicurezza, senza sicurezza non c’è libertà e aggiungo neanche benessere e prosperità”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA