Meloni, ‘la cucina italiana straordinaria, racconta la cultura’

La premier al pranzo per la candidatura a patrimonio Unesco

ROMA, 21 SET – La cucina italiana è “una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione”, ma anche “la nostra forza”. “Abbiamo”, per questo, organizzato anche “tavolate tradizionali” per raccontare anche “le tradizioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in diretta con Domenica In su Rai 1, all’iniziativa “Il pranzo della domenica” per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, su cui “si deciderà a dicembre”. Per l’occasione la premier ha partecipato ad una tavolata all’aperto presso il Tempio di Venere, di fronte al Colosseo, insieme ad altri ospiti fra cui il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “La cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo”, ha sottolineato Meloni, e rispondendo ad una domanda di Mara Venier, ha raccontato: “Io di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni materni”, il ricordo è “legato alle pastarelle compreso il diplomatico”.

