Meloni lascia meeting, telefonata con Salvini

Nessun incrocio a Rimini, Premier va in visita a san Patrignano

RIMINI, 27 AGO – Una telefonata di saluto perché non è stato possibile incrociarsi al Meeting di Cl dato che lei ha lasciato la Fiera di Rimini subito dopo il suo intervento dal palco per una visita a san Patrignano: Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha parlato al telefono con il vicepremier Matteo Salvini, anche lui in arrivo al Meeting, e i due si sono dati appuntamento a domani a Roma, quando è in agenda, tra l’altro, un Consiglio dei ministri. Intanto fonti della Lega fanno sapere: “Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti anche oggi, per salutarsi nel giorno della loro visita al Meeting di Rimini. Hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione sulla strada del rilancio infrastrutturale dell’Italia, dedicando massima attenzione a un nuovo e rilevante piano casa. Salvini e Meloni non si sono salutati di persona solo per problemi di agenda, alla luce della visita a San Patrignano della premier e del programma di Salvini, che visiterà gli stand prima del panel delle 15”

