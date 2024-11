Meloni, l’immigrazione illegale incide su violenza sulle donne

agenzia

Insieme ad altre cause. Lavoreremo su tutti questi aspetti

ROMA, 19 NOV – “Empowerment femminile e violenza sulle donne sono cose diverse. La violenza sulle donne è un tema che siamo al di là dal risolvere. Le cause vanno affrontate tutte quante. Ci sono dati che parlano di un’incidenza significativa dell’immigrazione illegale di massa. E l’Italia continuerà a lavorare per fermarla. Ci sono anche altre cause su cui lavoreremo”. Lo ha la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al margine del G20 a Rio de Janeiro.

