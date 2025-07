agenzia

Uomo che ha sacrificato la sua vita per la giustizia

ROMA, 19 LUG – A 33 anni dalla strage di via D’Amelio ricordiamo Paolo Borsellino, un uomo che ha sacrificato la sua vita per la verità, per la giustizia , per l’Italia”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni sottolineando come questo ricordo sarà portato avanti ogni giorno.

