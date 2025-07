Meloni, mille giorni al governo ma mi sembrano di più…

agenzia

"Sono rigida, so che bisogna fare di più e meglio"

ROMA, 17 LUG – “Oggi sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un po’ di più, ma sono mille. Un tempo sufficiente per indicare direzione intrapresa e lavoro fatto. Ma io so che sono rigida, e so che bisogna fare di più e meglio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Congresso nazionale della Cisl, a Roma.

