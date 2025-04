Meloni, momento è difficile, vediamo come va nelle prossime ore

agenzia

Premier ironizza, 'non sento pressione per i prossimi giorni...'

ROMA, 15 APR – “È un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama. E riferendosi alla missione a Washington dove incontrerà il presidente degli Usa Donald Trump ha aggiunto con una punta d’ironia: “Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i miei prossimi due giorni…”.

