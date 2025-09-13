Meloni, nella manovra ci concentriamo sul ceto medio

agenzia

'Abbiamo abbassato le tasse e continuiamo in questa direzione'

ROMA, 13 SET – “Noi abbiamo smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra, nonostante i debiti da pagare che ci hanno lasciato i nostri predecessori non abbiamo aumentato le tasse ma le abbiamo abbassate. E vogliamo proseguire in questa direzione come sapete ora concentrandoci con la prossima legge di bilancio sul ceto medio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla festa nazionale dell’Udc, a Roma.

