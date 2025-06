Meloni, nessun aereo Usa partito da basi italiane

agenzia

'Non abbiamo partecipato all'operazione americana contro l'Iran'

ROMA, 23 GIU – “Confermo quanto già dichiarato dai ministri Tajani e Crosetto in questi giorni: nessuno aereo americano è partito dalle basi americane e non abbiamo in alcun modo partecipato” all’operazione americana contro l’Iran”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nelle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo.

