Meloni, non ci sono italiani coinvolti in attacchi a basi Usa

agenzia

Ringrazio il ministro Tajani per le giornate complesse

ROMA, 24 GIU – “Per quanto riguarda i nostri connazionali, appena ricevuto la notizia (dell’ultimo attacco alle basi americane da parte dell’Iran, ndr) il ministro Tajani, che voglio ringraziare per queste giornate particolarmente complesse, ha convocato subito una riunione alla Farnesina con gli ambasciatori e non risultano italiani coinvolti”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al Senato nella replica alle sue comunicazioni per il prossimo Consiglio europeo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA