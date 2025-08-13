Meloni, Occidente capace di dialogo, ora vediamo Mosca

agenzia

'Finora non ha inteso fare alcun significativo passo avanti'

ROMA, 13 AGO – Giorgia Meloni “si è detta molto soddisfatta dall’unità di intenti e dalla capacità di dialogo che l’Occidente sta dimostrando di fronte a una sfida fondamentale per la sicurezza e la difesa del diritto internazionale”. COsì una nota di Palazzo Chigi dopo le call tra i Paesi Ue, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. “E’ ora il momento di vedere quale sarà, in Alaska, l’atteggiamento della Russia che finora non ha inteso fare alcun significativo passo in avanti”.

