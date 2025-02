Meloni, oltre 40 intese con Emirati, giornata storica

agenzia

"Portiamo le relazioni bilaterali a un livello mai sperimentato"

ROMA, 24 FEB – “È una giornata che considero storica. A volte usiamo questa parola a sproposito, ma questo è uno dei casi in cui non è a sproposito parlare di giornata storica. Questo Business Forum è una tappa fondamentale nel rapporto fra le nostre nazioni, nella prima visita di Stato di un presidente degli Emirati Arabi Uniti in Italia. Abbiamo deciso di portare la collaborazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. E oggi abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali. La giornata di oggi segna un altro punto di partenza nella nostra cooperazione bilaterale”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti.

