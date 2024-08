Meloni, opposizione feroce alle riforme, difesa privilegi

agenzia

Vogliono conservare lo status quo, gli italiani lo capiscono

ROMA, 06 AGO – “Abbiamo avviato riforme attese da decenni. Quella sul premierato, quella della giustizia, l’autonomia differenziata, la riforma del fisco che era attesa da cinquant’anni. Tutte riforme contro le quali le forze che vogliono conservare lo status quo, ovvero i loro privilegi, stanno mettendo in campo una opposizione feroce. Penso che gli italiani capiscano il perché”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in alcune anticipazioni di una intervista al settimanale Chi, in edicola domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA