Meloni (Pd), su scuola Valditara ascolti timori amministratori

agenzia

(V. "Valditara, su dimensionamento Corte...", delle 12.20)

CAGLIARI, 28 OTT – “Prendiamo atto della sentenza della Corte Costituzionale. La decisione mette ancora una volta in evidenza come sia necessario rinnovare con determinazione l’impegno affinché il principio di insularità non resti solo un concetto astratto ma trovi applicazione concreta nelle politiche pubbliche”. Così il senatore del Partito Democratico Marco Meloni, commenta la sentenza della Corte Costituzionale che respinge l’intento della Regione Sardegna di mantenere intatte le autonomie in materia di dimensionamento scolastico. “Mi sembra paradossale – osserva il parlamentare sardo – che il Ministro Valditara esulti per una sentenza che fa valere unicamente il principio di ripartizione delle competenze tra Stato e Regione. Il ministro dovrebbe piuttosto preoccuparsi di ascoltare i timori e le sollecitazioni degli amministratori locali sulla chiusura delle autonomie scolastiche, che mette fortemente a rischio la tenuta del tessuto sociale del Paese e soprattutto delle aree più fragili. È sempre più evidente che servono misure specifiche e adattate alle esigenze dei territori insulari ed è compito del legislatore nazionale tener conto di questa condizione per fare sì che la Sardegna e le altre isole possano mantenere servizi essenziali e di qualità. È ora di procedere con interventi concreti e coraggiosi – conclude il senatore Meloni – per riconoscere appieno la specificità del contesto insulare, come quello rappresentato dal disegno di legge che ho recentemente depositato sul riconoscimento del fattore insulare, e dare finalmente risposte ai cittadini delle isole”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA