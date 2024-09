Meloni, pensioni minime? Continuiamo opera di equità

agenzia

"In due anni le abbiamo rivalutate più di quelle alte"

ROMA, 02 SET – “Pensioni minime è una delle nostre priorità, in generale le pensioni basse. In questi due anni noi abbiamo lavorato per una rivalutazione piena di tutte le pensioni che arrivavano fino a 2.270 euro, garantendo che fossero adeguate pienamente al costo della vita, ma abbiamo fatto una rivalutazione al 120% per le pensioni minime, che sono cresciute in modo significativo. L’abbiamo fatto facendo crescere di meno le pensioni che erano molto alte, un’opera secondo me equa, che continueremo a fare perché sicuramente queste persone sono quelle che hanno maggiore bisogno di aiuto da parte dello Stato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di ‘4 di Sera’, su Rete4.

