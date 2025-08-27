Meloni, piano casa a prezzi calmierati per giovani coppie

agenzia

'Al lavoro con Salvini, vogliamo società amica della famiglia'

RIMINI, 27 AGO – “Una delle priorità con cui intendiamo lavorare con Matteo Salvini che ringrazio è un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie perché senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini, sottolineando che “faremo tutto il necessario per ricostruire una società amica della famiglia e della natalità, nella quale la genitorialità sia protetta e sostenuta”.

