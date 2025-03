Meloni, Piano difesa Ue annuncio roboante rispetto alla realtà

agenzia

'Un esercito europeo non è all'ordine del giorno'

ROMA, 18 MAR – “Senatore Borghi, sono d’accordo con lei, non funziona la narrazione di dire non ci sono soldi per fare nulla, e poi ci sono all’improvviso 800 miliardi per la difesa. I soldi non ci sono neanche qui, perché non stiamo parlando di nuove risorse dell’Ue, o di soldi tolti ad altri bilanci: parliamo di una ipotetica possibilità che gli Stati possano fare maggiore deficit. È un annuncio molto roboante rispetto alla realtà e alla natura di quanto viene proposto, e bisogna segnalarlo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo, rispondendo a Claudio Borghi, della Lega. “Un esercito europeo non è all’ordine del giorno. I sistemi di difesa sono basati su eserciti nazionali che all’occorrenza si coordinano”, ha aggiunto.

