Meloni, polemica forzata non scalfisce rapporto con Salvini

agenzia

La stima per lui è nei fatti, andiamo avanti compatti

ROMA, 07 FEB – “Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro rapporto. Con Matteo Salvini abbiamo affrontato tante battaglie insieme e continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, postando una foto in cui abbraccia sorridente il vicepremier e leader della Lega. “La stima nei suoi confronti è nei fatti: oltre a essere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche Vicepremier del nostro Governo – aggiunge Meloni -. Un ruolo centrale per portare avanti le riforme e i progetti che servono alla Nazione. Noi andiamo avanti, compatti, come sempre”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA