Meloni, Polizia presidio quotidiano di legalità e sicurezza

agenzia

"Abbiamo rafforzato strumenti e tutele per le Forze dell'ordine"

ROMA, 10 APR – “Oggi celebriamo il 173º anniversario della fondazione della Polizia di Stato, una forza al servizio della Nazione e dei cittadini, presidio quotidiano di legalità e sicurezza”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. “Alle donne e agli uomini in divisa va la gratitudine del Governo per il coraggio, la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui proteggono le nostre comunità – aggiunge -. Proprio in questi giorni, con l’approvazione del nuovo Decreto Sicurezza, abbiamo rafforzato strumenti e tutele per le Forze dell’Ordine: un impegno concreto al fianco di chi lavora ogni giorno per difendere i cittadini. Grazie per il vostro esempio e per il vostro impegno. #EsserciSempre non è solo uno slogan, è la vostra missione. E il nostro dovere è sostenervi, sempre”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA