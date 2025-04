Meloni riceve re Carlo a Villa Doria Pamphilj

agenzia

ROMA, 09 APR – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto re Carlo III a Villa Doria Pamphilj. La premier ha accolto il sovrano del Regno Unito al Casino del Bel Respiro, al termine della cerimonia del picchetto d’onore a cavallo con il reggimento dei Lancieri di Montebello. Presenti anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’omologo britannico David Lammy. L’incontro è durato poco meno di un’ora. Successivamente, Meloni riceverà la Regina Rania di Giordania, attorno alle 12.15. E poi in serata la presidente del Consiglio prenderà parte, al Quirinale, al pranzo in occasione della visita di Stato dei reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Grande appassionato di giardini, re Carlo III si è soffermato con ammirazione davanti al Giardino Segreto di Villa Dora Pamphilj. Il sovrano, a quanto si apprende, accanto a Meloni ha osservato colpito il giardino all’italiana che sorge sul terrazzamento dietro il Casino del Bel Respiro, decorato da siepi sempreverdi che ricordano nella forma i simboli araldici dei Pamphilj (la colomba e il giglio), con al centro la fontana di Venere. Sul bavero della giacca, il sovrano britannico indossa la spilla di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica italiana decorato di Gran Cordone, la massima onorificenza della Repubblica. In attesa della cerimonia in Parlamento, l’Union Jack, la bandiera della Gran Bretagna, è esposta da questa mattina sulla facciata di Montecitorio. Re Carlo e la Regina Camilla saranno accolti intorno all’ora di pranzo a Palazzo Madama dal presidente La Russa che, nell’Aula legislativa, consegnerà loro in dono la riproduzione, con dedica, della campanella del Senato, la cosiddetta martinella. In Sala Pannini verrà illustrata la cinquecentina Assertio septem sacramentorum conservata dalla Biblioteca del Senato. La Camera dei deputati accoglierà successivamente i reali inglesi.. Alle 14.50 è prevista la cerimonia nell’Aula di Montecitorio, introdotta dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, quindi l’intervento di Re Carlo III.

