Meloni ricorda rastrellamento Ghetto, vicini a comunità ebraica

Odio antisemita ha trovato nuova linfa con aggressione di Hamas

ROMA, 16 OTT – “Il 16 ottobre di ottantuno anni fa Roma è stata teatro di uno degli atti criminali più feroci commessi in Italia. All’alba i nazisti, con la complicità fascista, scatenarono una feroce caccia all’uomo e strapparono dalle loro case 1259 innocenti per deportarli nei campi di sterminio. Uomini, donne, anziani e bambini. Nessuno venne risparmiato, e solo in 16 fecero ritorno. Primo Levi diceva: “Se comprendere è impossibile conoscere è necessario”. Parole che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e per rinnovare il nostro impegno contro l’odio antisemita, che ha trovato nuova linfa dopo la disumana aggressione perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 contro il popolo israeliano. In questa giornata, il Governo rivolge la sua vicinanza alla Comunità Ebraica di Roma, ai famigliari e ai discendenti dei deportati”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota.

