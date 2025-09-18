Meloni, riforma della giustizia è storica, noi andiamo avanti

agenzia

"Lavoriamo per un sistema giudiziario più efficiente"

ROMA, 18 SET – “Con l’approvazione in terza lettura alla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente. In attesa dell’ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social.

