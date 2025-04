Meloni, riforma magistratura onoraria è un risultato storico

agenzia

'Soddisfazione per l'approvazione definitiva'

ROMA, 08 APR – “Voglio esprimere la mia più profonda soddisfazione per l’approvazione definitiva della riforma della magistratura onoraria, che mette fine a una lunghissima attesa di oltre venticinque anni, riconoscendo i diritti retributivi, previdenziali e assistenziali di tante persone, finalmente garantite. Grazie a quanti si sono adoperati perché si arrivasse a questo storico risultato con un iter svoltosi in tempi davvero rapidissimi”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota, commentando il via libera definitivo da parte del Parlamento.

