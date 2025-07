Meloni, riformiamo la giustizia per eliminare storture

agenzia

"Coniughiamo garanzie, equità e velocità dei processi"

ROMA, 18 LUG – La riforma della magistratura onoraria è “solo uno dei tasselli di un lavoro più ampio che il governo sta facendo per riformare la giustizia italiana, per mettere fine alle storture a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, per coniugare le necessarie garanzie con l’equità e la velocità dei processi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al convegno ‘Magistrature & riforme’ di Federmot, la Federazione magistrati onorari di tribunale. “L’Italia merita una giustizia più giusta, più vicina ai cittadini, più vicina vicino alle imprese – ha aggiunto -. È un impegno che questo governo si è assunto e che intende rispettare perché siamo persone di parola e intendiamo consegnare a chi verrà dopo di noi un’Italia migliore di quella che è stata consegnata a noi”.

