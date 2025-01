Meloni, rispetto? ho capito che devo guadagnarmelo

agenzia

Penso che sia una parola molto bella

ROMA, 09 GEN – “Penso che rispetto sia una parola molto bella. Viene dal latino respicere, guardare nuovamente, guardare in profondità. Non dimostri rispetto se non provi a capire. E’ una parola bella e difficile. E’ un dovere e un diritto. Sul dovere, avrò anche sbagliato ma ci provo; sul diritto, ho capito che devo lavorare per guadagnarmelo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei giornalisti e dalla Stampa parlamentare, rispondendo alla domanda se lei nel corso della sua attività avesse sempre messo in pratica il rispetto, indicata parola del 2024 dalla Treccani.

