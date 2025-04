Meloni, rispondere a dazi con dazi non è la scelta migliore

agenzia

"Discussione franca con gli Usa, l'obiettivo è rimuoverli"

ROMA, 03 APR – “Bisogna ovviamente condividere le nostre proposte con i partner europei. Qui sì ci sono scelte che possono essere diverse. Ad esempio, io non sono convinta che la scelta migliore sia quella di rispondere a dazi con altri dazi, perché l’impatto potrebbe essere maggiore sulla nostra economia rispetto a quello che accade fuori dai nostri confini. E bisogna aprire una discussione franca, nel merito, con gli americani con l’obiettivo dal mio punto di vista di arrivare a rimuovere i dazi, non a moltiplicarli”. Così la premier Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1.

