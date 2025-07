Meloni-Saied,focus su Piano Mattei-migranti,stop trafficanti

agenzia

Missione della premier a Tunisi

ROMA, 31 LUG – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi in missione in Tunisia dove ha incontrato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. I due leader hanno condiviso l’eccellente livello della cooperazione bilaterale” sul “Piano Mattei” ma anche in “in materia migratoria”. Al centro dell’incontro “l’impegno comune nel contrastare le reti criminali di trafficanti di esseri umani e allo stesso tempo promuovere vie legali di migrazione anche nel contesto del processo di Roma”.

