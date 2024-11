Meloni, se si trova accordo sul Libano possibile anche sulla Rai

agenzia

La premier parla con i giornalisti e minimizza il No di FI

ROMA, 27 NOV – “Se si è arrivati ad un accordo per un cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sul canone Rai”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai giornalisti a margine dei Med Dialogues, minimizzando così il no di Forza Italia al taglio del canone. “Sono schermaglie. Non ci vedo niente di particolarmente serio….”, ha aggiunto.

