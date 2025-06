Meloni sente Trump, Merz e von der Leyen sulla crisi in Iran

agenzia

Nel pomeriggio contatti con i leader regionali del Medio Oriente

ROMA, 13 GIU – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha avuto una serie di colloqui telefonici con leader internazionali in seguito alla crisi in Iran. La premier ha sentito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente tedesco Friedrich Merz e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Questi contatti con i leader, viene spiegato, sono propedeutici alle telefonate che si terranno nel pomeriggio con i principali attori regionali mediorientale e si inseriscono nell’ambito dell’intensa attività diplomatica in corso per coordinare la risposta della comunità internazionale alla crisi.

