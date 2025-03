Meloni, serve immediato vertice fra Usa, europei e alleati

Dichiarazioni

"Si parli francamente di come affrontare le sfide, dall'Ucraina"

“È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro. È la proposta che l’Italia intende fare ai suoi partner nelle prossime ore”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione.

