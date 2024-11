Meloni, soddisfazione per parere positivo Commissione sul Pnrr

agenzia

ok ai 39 obiettivi sesta rata, Italia al primo posto in Ue

ROMA, 26 NOV – “Grande soddisfazione per il lavoro svolto, l’Italia si conferma al primo posto in Europa. La Commissione europea, nella giornata di oggi, ha formalmente adottato la valutazione positiva sul conseguimento dei trentanove obiettivi connessi al pagamento della sesta rata del PNRR italiano, pari a 8,7 miliardi di euro. Con il pagamento della rata, previsto entro la fine del 2024 al termine del consueto iter procedurale, l’Italia – il primo Stato membro dell’Unione europea a ricevere la valutazione positiva sulla sesta rata – si conferma anche la Nazione che ha ricevuto l’importo maggiore di finanziamento, che raggiungerà 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del PNRR, pari a 194,4 miliardi di euro”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una lunga nota.

