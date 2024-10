Meloni, solidarietà del governo alla Spagna duramente colpita

agenzia

Vicini ai familiari delle vittime in questo terribile momento

ROMA, 30 OTT – “Desidero esprimere la mia solidarietà e quella del Governo italiano alla comunità spagnola duramente colpita dalle alluvioni che hanno messo in ginocchio interi territori, in particolare la città di Valencia. Rivolgo il mio pensiero di vicinanza ai familiari delle vittime. L’Italia è vicina alla Spagna in questo terribile momento”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

