Meloni, spero incontro Trump-Zelensky sia punto di svolta

agenzia

Meloni, Mosca dimostri la volontà di fare la pace

ROMA, 29 APR – “L’Italia ribadisce il pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina”, e “penso che l’incontro a San Pietro fra il presidente degli Stati Uniti e quello ucraino abbia avuto un significato enorme. Nutriamo tutti la speranza che possa rappresentare un punto di svolta”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il vertice intergovernativo Italia-Turchia. La “nuova dichiarazione unilaterale da parte russa” di una tregua di tre giorni “è un’iniziativa di cui prendiamo atto ma è tutt’altra cosa rispetto a quello che è necessario. Rinnoviamo l’auspicio che la Russia dimostri volontà di fare la pace come ha saputo dimostrare l’Ucraina”, ha concluso la premier.

