Meloni, sui femminicidi non servono appelli, io ci sono

agenzia

Lavoriamo insieme a tutte le forze. Tema è più grande di noi

ROMA, 30 MAG – “Sto scrivendo alla commissione Bicamerale per l’infanzia per chiedere a tutte le forze: lavoriamoci insieme. Il tema è molto più grande di noi e penso che si debba affrontare insieme. Non c’è bisogno di appelli. Io ci sono. Serve una riflessione enorme”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo a una do manda sui femminicidi e sull’appello di Schlein a lavorare insieme.

