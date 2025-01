Meloni, sul caso Sala triangolazione con Usa e Iran

agenzia

Su Abedini dialogo con Stati Uniti, il lavoro non è finito ieri

ROMA, 09 GEN – “C’è stato un lavoro di triangolazione diplomatica con Iran e Usa. Per quello che riguarda una svolta nel caso, non direi che c’è stato un momento di svolta perchè la questione è stata seguita dall’inizio. Le interlocuzioni con l’Iran sono di natura diplomatica e di intelligence, il governo è tenuto alla riservatezza in questi casi. Mantovano è stato al Copasir ed è pronto a tornare nel caso in un’ulteriore audizione, ricordiamo che in Iran sono presenti altri 500 italiani e bisogna essere molto cauti”.Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa con i giornalisti. “Per quello che riguarda Abedini il caso è al vaglio della ministero della Giustizia, c’è un vaglio tecnico e politico, e secondo il trattato con gli Stati Uniti. E’ una vicenda che bisogna continuare a discutere con gli amici americani: avrei voluto parlarne con Biden – che è ha dovuto annullare il viaggio e a cui mandiamo la nostra solidarietà. Le interlocuzioni ci sono e ci saranno: il lavoro ancora complesso non è terminato ieri e penso si debba discutere nei dettagli nelle sedi opportune”, ha aggiunto la premier

