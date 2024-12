Meloni, sul lavoro dati Istat molto incoraggianti

agenzia

Sostenere imprese che assumono strada per tornare a correre

ROMA, 12 DIC – “I dati Istat diffusi oggi e relativi al terzo trimestre 2024 confermano il buon andamento del mercato del lavoro. Cresce ancora il tasso di occupazione, che sale al 62,4%, e prosegue la riduzione del tasso di disoccupazione, che si attesta al 6,1%, con una diminuzione di 0,6% rispetto al trimestre precedente. Sono dati che rappresentano un segnale molto incoraggiante. Sostenere le imprese che creano occupazione e ricchezza è la strada che abbiamo intrapreso e che continueremo a percorrere, perché è quella giusta per far tornare l’Italia a correre e ad essere competitiva”. Lo afferma in una nota la premier, Giorgia Meloni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA