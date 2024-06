Meloni, sulla mia vita morbosità come al Grande fratello

agenzia

"Lotto per restare la persona che ero e ci riuscirò"

ROMA, 04 GIU – “Sono passati sedici mesi, a me sembrano diciassette anni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Agorà, su Rai3, raccontando di “percepire” una “morbosità” attorno alla sua vita privata ed “è un’altra cosa che non aiuta”. “Chiunque ha bisogno di avere una sua dimensione privata, di normalità che a me viene completamente tolta – ha spiegato -. Non so perché ci sia questa morbosità. Dal giorno in cui ho vinto le elezioni, il 25 settembre del 2022, ogni sabato e ogni domenica mi ritrovo sotto casa frotte di fotografi che mi seguono ovunque vada. Non è facile quando vivi nella casa del Grande fratello”. “Io ho scelto di fare politica, se avessi voluto partecipare al Grande fratello avrei partecipato al Grande fratello. Non so perché, ma mi si sta togliendo qualsiasi dimensione di normalità. Io invece – ha sottolineato la leader di FdI – sono una persona che non vuole rinunciare alla sua normalità. Ho sempre guardato con diffidenza ai politici che una volta acquisito il ruolo diventavano diversi da come erano prima. Sto lottando con tutta la mia volontà per rimanere esattamente la persona che ero prima e alla fine ci riuscirò, nonostante questa attenzione morbosa che vedo ogni giorno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA