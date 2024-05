agenzia

'Su TeleMeloni io sono drammaticamente ultima'

ROMA, 14 MAG – “Su TeleMeloni la Meloni è drammaticamente ultima, non accetto queste accuse: nervosismo non c’è perché c’è TeleMeloni ma perché non c’è più TelePd”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del Giorno della Verità, a Milano, parlando della Rai.

