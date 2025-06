Meloni, Trump come me, coraggioso, schietto e determinato

agenzia

Difende suoi interessi. Ci capiamo anche quando non d'accordo

ROMA, 12 GIU – “Io penso che Trump sia coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero coraggiosa, schietta e determinata e difendo gli interessi nazionali, direi che ci capiamo bene anche quando non siamo d’accordo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento con la celebrazione del 25° anniversario di Libero quotidiano. “Tra nazioni alleate e amiche credo ci si debba e ci si possa parlare con franchezza, l’ho fatto anche dicendo a Trump, come con qualsiasi altro partner, che l’Italia – ha aggiunto – cerca sempre di perseguire gli interessi comuni ma sia chiaro che la priorità è l’interesse nazionale”. Sulle polemiche tra Trump ed Elon Musk, Meloni ha nicchiato: “mi faccio bastare le dinamiche interne italiane per commentare quelle degli altri. Però penso che questo contrasto – ha osservato – smonti un po’ molte delle ricostruzioni che abbiamo sentito in questi mesi, che parlavano di un sodalizio tra la destra politica e il potere tecno-finanziario. Direi che invece parliamo di persone che possono decidere di avere ottimi rapporti o di averne di pessimi”. “Nel merito – ha aggiunto – ho visto che Elon Musk si è scusato dicendo che era andato oltre. Penso abbia fatto bene. E ho visto che il presidente Trump si è dichiarato disponibile a una ricomposizione, che penso sarebbe una buona notizia”.

