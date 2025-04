agenzia

Lo ha detto nello Studio Ovale

ROMA, 17 APR – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “considererà se incontrare anche l’Europa” in occasione della sua visita a Roma. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nello Studio Ovale, dopo aver ringraziato Trump per aver “accettato l’invito per una visita ufficiale a Roma nel prossimo futuro”.

