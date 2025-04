Meloni, tutti devono fare i conti con la vicenda Ramelli

agenzia

'Oggi la sua memoria inizia a essere più condivisa'

MILANO, 28 APR – “Un mese e mezzo fa il mio governo ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di Sergio Ramelli, per noi un gesto molto più che simbolico: significa affermare che la sua vicenda e la sua morte sono un pezzo di storia d’Italia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato per l’evento organizzato a Palazzo Lombardia in memoria di Sergio Ramelli. “Oggi quella memoria inizia a essere più condivisa, nel tentativo di ricucire una ferita profonda che deve accomunare tutte le vittime innocenti dell’odio e della violenza politica” ha aggiunto. “Ancora oggi c’è una minoranza rumorosa che pensa che odio e sopraffazione siano strumenti legittimi per affermare le proprie idee. Ai ragazzi che hanno l’età di Sergio Ramelli voglio dire: non fatevi ingannare da falsi profeti e cattivi maestri, coltivate la libertà, inseguite la bellezza e difenderete le vostre idee con forza e amore come faceva Sergio”

