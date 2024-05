Meloni, ulteriori finanziamenti per ‘Food for Gaza’

agenzia

Premier sottolinea impegno per la popolazione civile palestinese

ROMA, 25 MAG – Nel corso del colloquio a palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro palestinese Mohammed Mustafa, la premier ho sottolineato il forte impegno italiano a favore della popolazione civile di Gaza anche attraverso ulteriori finanziamenti per l’iniziativa “Food for Gaza”. É quanto viene evidenziato in una nota di palazzo Chigi.

