agenzia

Lo ha detto in via dei Fori Imperiali, 'è una delle opzioni'

ROMA, 02 GIU – “Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni”. Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno.

