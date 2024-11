Meloni vede DeSantis,’aumentare gli investimenti Italia-Florida’

agenzia

"Accrescere le collaborazioni in nuovi settori strategici"

ROMA, 12 NOV – “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Governatore della Florida, Ron DeSantis, in Italia alla guida di una missione economico-commerciale. Nel ricordare come la Florida sia il primo Stato americano per numero di imprese italiane, il Presidente del Consiglio ha condiviso con il Governatore la volontà di accrescere ulteriormente gli investimenti e le collaborazioni tra le due sponde dell’Atlantico, anche in nuovi settori strategici”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

