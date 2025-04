Meloni vede Vance, sforzi per una pace giusta in Ucraina

agenzia

"Rafforziamo la cooperazione in sicurezza e crescita economica"

ROMA, 18 APR – “Il colloquio ha offerto l’occasione per approfondire i temi commerciali e i principali dossier dell’attualità politica internazionale, a partire dagli sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi sull’incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, proseguito con un pranzo di lavoro a cui hanno preso parte i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. “Il colloquio – spiega il comunicato – ha consentito di sottolineare le eccellenti relazioni che legano, anche a livello culturale, Italia e Stati Uniti e, allo stesso tempo, la comune determinazione a rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza, della crescita economica e dello sviluppo tecnologico, così come tracciato nella dichiarazione congiunta adottata in occasione del recente incontro a Washington del Presidente Meloni con il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump”.

