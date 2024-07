Meloni, via Italia-Cina a volte in salita ma sempre percorribile

agenzia

Viaggio Marco Polo quando divari sembravano incolmabili

PECHINO, 29 LUG – “Quello di Marco Polo non è stato solo un viaggio fisico attraverso l’antica Via della Seta ma un viaggio culturale di conoscenza, ha portato un bagaglio di conoscenze sull’impero cinese in un tempo in cui le distanze erano talmente grandi da sembrare incolmabili”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni inaugurando la mostra su Marco Polo al Millennium Museum di Pechino. Il Milione, ha aggiunto, “è stato ben più grande di un diario di viaggio, una finestra verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare, ha tracciato una strada che dall’Italia porta alla Cina: a volte è stato un tragitto agevole, a volte più in salita ma quella strada è sempre stata percorribile. Tocca a noi mantenerla tale perché possano continuare a transitare relazioni economiche e culturali che sono alla base della nostra cooperazione”.

