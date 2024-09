agenzia

"Vediamo se si possono coadiuvare soluzioni"

ROMA, 24 SET – “La vicenda Commerzbank non riguarda il governo”. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a New York. La premier ha, tra l’altro, aggiunto: “vediamo se si possono “coadiuvare” soluzioni ma è un tema che non riguarda l’Esecutivo”.

